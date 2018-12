Veniturile Allianz-Tiriac Asigurari in primele noua luni din acest an s-au majorat la 776 milioane lei, in crestere cu 6,4% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul operational a crescut la 54,4 milioane lei, a anuntat marti...

Hot News, 17 Noiembrie 2015