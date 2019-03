Filmele săptămânii pe care Cine Globe le recomanda botoşănenilor sunt: Us (Noi), Touch me not, Cu ce ţi-a mai greşit noi, Doamne?, Faci sau taci, Păsări călătoare, Corgi câţeii reginei, Distanţa dintre mine şi mine, Capitan Marvel.



Avanpremiera Us vine în regia lui Jordan Peele şi îi are în rol principal pe actorii: Yahya Abdul-Mateen II, Elisabeth Moss, Anna Diop, Lupita Nyong'o, Kara Hayward.



După ce a provocat un șoc în cultura contemporană și a schimbat regulile genului horror cu debutul său regizoral, Fugi!, un film provocator și cu conștiiință socială, vizionarul Jordan Peele, câștigător al premiului Oscar, revine cu un alt coșmar original scris, regizat... citeste mai mult

azi, 12:35 in Locale, Vizualizari: 16 , Sursa: Botosaneanul in