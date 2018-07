Jeff, are 60 de ani şi vrea să se asigure că face tot ce-i stă în putinţă pentru a se proteja faţă de atacul de cord. Nu are un istoric familial de boli cardiace, însă are factori de risc precum hipertensiune arterială, nivelul ridicat al colesterolului, astfel că este înţelept să rămână vigilent.

Trei sunt lucrurile pe care le poate face Jeff pentru a rămâne sănătos: exerciţii fizice regulate, să se alimenteze sănătos şi să-şi controleze permanent tensiunea arterială şi nivelul colesterolului,... citeste mai mult

