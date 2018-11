O femeie in varsta de 42 de ani, asistenta medicala de profesie, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost izbita de o masina chiar pe trecerea de pietoni.

Nenorocirea s-a intamplat joi seara, in zona Bucium. Acolo, Bogdan si Irina, doi soti in varsta de 42 de ani, au fost loviti chiar pe trecerea de pietoni de catre un barbat de 80 de ani care se afla la volanul unui autoturism Dacia Logan MCV. Femeia a fost grav ranita in urma impactului.... citeste mai mult