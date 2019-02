Municipalitatea anunţă achiziţia directă a serviciului de pregătire a unei analize de turism potenţial care include evaluarea calităţii siturilor culturale turistice din zona eligibilă a ţărilor din Bazinul Mării Negre (zona eligibilă a Programului Bazinul Mării Negre 2014-2020 în România este NUTS II - Regiunea Sud Est) - „Preparation of analysis tourism potential including quality assessment of existing cultural tourism sites in the eligible area in the BSB countries” aferent proiectului „Development of... citeste mai mult