O ambulanță, care se deplasa la o persoană cu hipertensiune arterială (urgență de cod galben), a rămas blocată în Bragadiru, din cauza zăpezii, iar pentru a fi deblocată a fost trimis un vehicul off road de la o companie cu care Serviciului de Ambulanță București Ilfov (SABIF) are protocol de colaborare pentru astfel de cazuri, a declarat managerul SABIF dr Alis Grasu.

”Mașnile se deplasează cu dificultate pe străzile înguste, pline de autovehicule parcate pe ambele sensuri sau pe care s-a adunat multă zăpadă viscolită. În această dimineață, am apelat la serviciile unei companii de vehicule off road, cu care avem un protocol de... citeste mai mult