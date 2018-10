O ambulanta care transporta un copil de 4 ani, lovita in plin de sofer neatent!

BEZMETIC… In aceasta seara, in sensul giratoriu de la Penny Market, din municipiul Vaslui, a avut loc un accident de circulatie, in care a fost implicata o Ambulanta pentru transportarea pacientilor. Un sofer neatent nu a acordat prioritate de trecere, lovind autospeciala in portirea dreapta. Ambulanta aducea de la Bucuresti un copil de 4 ani, care fusese operat pe cord. Din fericire, micutul nu a avut de suferit in urma acestui accident. Ambii soferi au fost testati alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative. Poltistii de la Rutiera fac cercetari pentru a... citeste mai mult