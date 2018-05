Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi, că două aeronave ”moderne noi” vor intra în flota Tarom, ea afirmând că, în an centenar, îşi doreşte ”ca şi Tarom să prindă aripi”, potrivit companiei aeriene fiind vorba despre două aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation).

"O altă veste bună ţine de Tarom. Mă bucur să anunţ această veste bună pentru Tarom. Vom începe vara cu două aeronave moderne noi, care vor intra în flotă. În an centenar dorim ca şi Tarom să prindă aripi, astfel încât compania să devină performantă, aşa cum era o dată şi să fie considerată una dintre cele mai performante companii la nivel european şi nu numai", a anunţat premierul Viorica Dăncilă la începutul