După ani de zile în care ai visat să ai casa ta și să scapi de chirie, ți s-a îndeplinit în sfârșit visul. Ai folosit servicii de proiectare case pentru ca locuința ta să fie perfectă, apoi ai construit-o și decorat-o de la zero.

Însă ai observat că în casă există o cameră pe care n-o prea folosești și nu prea știi ce să faci cu ea. Află că o cameră liberă poate deveni o mică mină de aur, mai ales dacă alegi s-o închiriezi. Dar cum faci asta?

Unul dintre serviciile populare de închirieri este AirBnB, acest Uber al industriei imobiliare. Se prezintă și funcționează ca un sharing business: dacă ai nevoie de o...