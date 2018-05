O afacere mare are si multi angajati. Ce provocari aduce cresterea rapida a personalului dintr-o companie Stagnarea poate fi periculoasa pentru companii, fiind de obicei asociata cu un nivel de competitivitate scazut. Cresterea este necesara si dezirabila, insa cresterea rapida ofera atat oportunitati, cat si riscuri. Adaugarea rapida a unui numar mare de angajati, in raport cu cei existenti, are provocari specifice.

Uite ce obstacole trebuie sa depaseasca o companie cu o crestere rapida a personalului si ce solutii se pot implementa:

Provocari administrative

