Adevărul: Care a fost investiţia iniţială? În cât timp s-a amortizat?

Anca Leibovici: Investiţia iniţială a fost destul de mică: 500 de euro site-ul, 2000 euro stocurile, chiria şi banii de salarii. Sunt sume cu care astăzi nu reuşeşti să mai faci mare lucru. Treptat, am reinvestit profit şi am făcut investiţii importante când dinamica business-ului ne-a permis acest lucru.Site-ul a crescut treptat şi businessul odată cu el. În timp am diversificat gama de jucării, am adus mereu branduri noi şi am investit permanent în site şi în marketing online. Din 2014 am început să facem şi distribuţie în magazine fizice pentru brandurile pe care le...