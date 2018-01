Adolescenta in varsta de 17 ani, trimisa in judecata pentru ca si-a aruncat iubitul din tren, dupa o cearta Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au trimis in judecata o tanara in varsta de 17 ani, care si-ar fi impins iubitul din tren,...

9am, 26 Octombrie 2017