O adolescenta de 18 ani din Pitesti, disparuta in urma cu 6 luni, a fost gasita teafara in Bucuresti O adolescenta in varsta de 18 ani din Pitesti, declarata disparuta in urma cu 6 luni, a fost gasita luni, in Bucuresti. Foto: pexels.com Social “Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au identificat-o pe S.B.Y.D., de 18 ani, care, in data de 15 iulie 2017 a plecat voluntar de la domiciliul sau din Pitesti. Aceasta a fost identificata pe raza municipiului Bucuresti, politistii stabilind in urma verificarilor ca persoana in cauza nu a... citeste mai mult

azi, 00:42 in Social, Vizualizari: 32 , Sursa: 9am in