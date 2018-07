Actrița Sabina Lisievici a fost victima traficanților de carne vie. Românca a căzut în plasa unui tânăr care a profitat de faptul că s-a îndrăgostit de el. Bărbatul a folosit metoda "loverboy" ca să o cucerească şi s-o scoată din ţară.

Sabina Lisievici, pe atunci adolescentă, a reuşit să scapedin capcana în care a căzut şi e hotărâtă să lupte împotriva abuzurilor asupra femeilor.

"S-a întâmplat în urmă cu 11 ani, aveam 17 ani. M-am îndrăgostit de un "loverboy", a aşteptat un an de zile să împlinesc 18 ani. A doua zi mi-a spus că are o surpriză pentru mine, i-am spus că da, îmi dorec să mergem în vacanţă....