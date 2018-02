Actriţa, cântăreaţa şi dansatoarea americană Nanette Fabray a decedat la vârsta de 97 de ani, a anunţat vineri Los Angeles Times, potrivit DPA.

Actriţa a încetat din viaţă joi, din cauze naturale, în Palos Verdes, California, a declarat pentru ziar fiul acesteia, Jamie MacDougall.

În copilărie, a jucat în mai multe spectacole de vodevil. Şi-a făcut debutul în cinematografie cu ''Private Lives of Elizabeth and Essex'' (1939), alături de Bette Davis şi Errol Flynn.

A interpretat personajul Lily Marton în musicalul din 1953 ''The Band Wagon'', cu Fred Astaire în rolul principal.

