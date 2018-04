O actiune vitala pentru bunul mers al unei firme: evaluarea periodica a angajatilor! Ganditi-va la un motor - pentru a functiona perfect, el are nevoie de piesele potrivite, amplasate fiecare la locul potrivit. Daca o singura piesa nu este OK din aceste doua puncte de vedere, ea nu va da randamentul dorit, ba - mai mult - va impiedica si alte piese ale motorului sa isi faca treaba. In mod logic, asadar, e nevoie ca din cand in cand sa ridicati capota si sa analizati cum stau lucrurile. Altfel spus, e nevoie ca din cand in cand sa faceti o evaluare.

Intr-o companie, evaluarea salariatilor ofera... citeste mai mult