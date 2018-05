Cel mai nou driver Game Ready oferă o experiență de gaming optimă pentru Destiny 2: Warmind, precum și pentru Conan Exiles și Pillars of Eternity II: Deadfire. Acesta poate fi descărcat de astăzi de pe site-ul GeForce.com.

Au fost anunțați câștigătorii Star Wars Battlefront II Shot With GeForce

Câștigătorii competiției Star Wars Battlefront II Shot With GeForce au fost anunțați. Aceștia sunt: ‘TheRedSith’ (primul loc), ‘meecherTV’ (locul al doilea) și ‘VicenteProD’ (locul al treilea).

Shot with GeForce este o galerie digitală unde gamerii pot încărca imaginile preferate realizate cu ajutorul Ansel, inclusiv imagini la rezoluții foarte mari și... citeste mai mult

