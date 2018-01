Motive pentru care e bine sa consumi untura

Desi nu ai crede ca e sanatoasa pentru ca e bogata in grasime, nu este adevarat ca este nesanatoasa! Iata de ce e bine sa o consumi:

- Untura ocupa al doilea loc, dupa uleiul de masline, in ierarhia grasimilor monosaturate.

- Este bogata in vitamina D.

- Regleaza productia de hormoni din organism si asigura echilibrul la nivel tiroidian.



- Grasimile gasite in untura pot preveni aparitia cancerului, in special cancerul la san.

- Mancarea gatita cu untura are un gust delicios si... citeste mai mult

