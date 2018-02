Zeci de mii de americani se căsătoresc an de an în Las Vegas, iar capelele unde cuplurile îşi unesc destinele sub privirile unui maestru de ceremonii costumat în Elvis au devenit o emblemă a oraşului. Mulţi au, însă, o surpriză neplăcută când află că trebuie să stea la cozi pentru a primi o autorizaţie de căsătorie.

Însă, în aceste zile, îndrăgostiţii nu mai trebuie să aştepte să ajungă, propriu-zis, în oraş pentru a cere certificatul. E suficient să ajungă pe aeroport. Acolo autorităţile au deschis un chioşc unde sunt emise autorizaţii de... citeste mai mult

