Nunta regala. Tatal lui Meghan Markle a urmarit evenimentul la televizor Daca mama lui Meghan Markle, Doria Ragland, a asistat la nunta regala a anului din Windsor, luand loc in capela St. George fata in fata cu printul Charles, tatal mirelui, Thomas Markle, tatal miresei, a urmarit ceremonia din California, la televizor, motivul oficial al absentei sale fiind legat de o interventie chirurgicala pe inima pe care a suportat-o in urma cu cateva zile, transmite AFP. Mai multe despre nunta regala, Meghan Markle, Thomas Markle Sursa foto: Instagram kensingtonroyal Politica citeste mai mult

azi, 00:17 in Politica, Vizualizari: 42 , Sursa: 9am in