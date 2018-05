Nunta Regala Live. Primele imagini cu Meghan Markle imbracata in rochia de mireasa

Nunta regală dintre Prințul Harry și Meghan Markle are loc astazi, pe 19 mai. Ceremonia are loc la Capela St. George de la Castelul Windsor.

UPDATE ora 13:25.

Meghan Markle se indreapta se capela. UPDATE: ora 1:55. Regina Elisabeta a ajuns la biserica

UPDATE: 2:01. Mireasa intra in capela St. George

UPDATE: 2:07. A inceput ceremonia regala



