Familia Regală şi fostul Principe Nicolae le urează românilor „Un An Nou plin de bucurii, noroc, sănătate şi împliniri!". „În pragul noului an, 2016, Majestăţile Lor Regele Mihai I şi Regina Ana, împreună cu toată Familia Regală, vă ureză un An...

Ziua de Constanta, 31 Decembrie 2015