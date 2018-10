Numele Gabriel/ Gabriela (in limba latina: Gabrielus; in limba greaca : Γαβριήλ, Gabriēl; in limba araba: جبريل, Jibrīl or جبرائيل Jibrail; in aramaica: Gabri-el) isi are originea in ebraicul (גַּבְרִיאֵל), avand semnificatia de “Dumnezeu este...

Antena 3, 8 Noiembrie 2016