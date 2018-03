Previne şi ţine sub control diabetul Studiile recente arată că fasolea roşie este foarte bună pentru menţinerea sub control a nivelului de zahăr din sânge. În plus, indicele scăzut pe care-l are fasolea roşie previne riscul de diabet. Aşadar, include fasolea roşie în alimentaţie măcar o dată de săptămână.

Reduce nivelul de colesterol rău Boabele de fasole pot contribui, de asemenea, la reducerea colesterolului. Un studiu recent a arătat că prin consumul de fasole roşie cel puţin o dată pe lună poate reduce nivelul colesterolului LDL. Boabele de fasole conţin... citeste mai mult

