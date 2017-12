Astrologia joaca un rol important in viata noastra, iar data nasterii poate spune multe despre o persoana. Specialistii in astrologie sustin ca fiecare zodie in parte are anumite numere care ii poarta noroc. Indiferent prin ce situatii treci, fie ele pozitive sau negative, sunt anumite numere care iti poarta noroc.

Cand vine vorba despre numere norocoase in functie de zodie, trebuie sa stii ca te poti baza pe acestea in orice situatie din viata de zi cu zi.

Berbec

Despre Berbec se spune ca este unul dintre cele mai norocoase semne ale zodiacului. Daca esti nascuta in aceasta zodie, trebuie sa stii ca trebuie... citeste mai mult