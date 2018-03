Numele presedintelui Klaus Iohannis, luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de presedinte al Consiliului European

Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei, sutin mai multe surse politice consultate de HotNews.ro in ultimele zile. Potrivit acestora, nu este clar daca presedintele Iohannis este interesat de aceasta pozitie, insa in mod cert se bucura de sustinerea oficialilor europeni care au si inceput sa pregateasca terenul acceptarii presedintelui Iohannis pentru pozitia de presedinte al Consiliului. Intrebata care este... citeste mai mult