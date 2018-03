The Guardian răspunde săptămânal cititorilor legat de probleme în relații, probleme personale și viața sexuală. O cititoare s-a adresat publicației cu o problemă mai puțin auzită, dar de fapt foarte comună în rândul femeilor: „Sunt foarte slabă și plată și nu am deloc încredere sexuală, ceea ce mă face să simt că nu voi avea niciodată o viață sexuală, sau o relație normală”.

Aceasta are vârsta de 27 de ani și menționează că se simte bine îmbrăcată, dar nu este deloc mulțumită de corpul ei dezbrăcat. Din această cauză, nu a putut avea o viața sexuală activă și îi este frică că nu va fi iubită niciodată, iar marea ei insecuritate este lipsa unui bust mai... citeste mai mult

