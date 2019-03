O tânără din România care a fost adoptată de o familie din Elveția vrea să-și cunoască părinții biologici.

"Bună tuturor! Sunt FALTICEANU MĂDĂLINA și am fost adoptată în Elveția de o familie minunată. M-am născut la data de 16. 12. 1996 în PAȘCANI, judeţul IAȘI. De când am aflat că sunt adoptată mi-am dorit foarte mult să îi cunosc pe cei care mi-au dat viață. M-am întrebat tot timpul dacă mai am frați, surori, unchi şi mătușe. Din documentele de adopție am aflat că tata se numea FALTICEANU CONSTANTIN și mama... citeste mai mult