Astra Giurgiu a anunţat că sub comanda lui Costel Enache a ajuns un fundaş central. Jucătorul de 19 ani Constantin Dima a fost crescut de Dinamo şi a mai evoluat la trupa din Sfântu Gheorghe, Sepsi, şi Viitorul.

“Lotul echipei noastre are, în cantonamentul din Lara - Antalya, un nume nou, fundaşul central Constantin Dima ajungând sub comanda lui Costel Enache”, se arată pe site-ul clubului Astra.

Dima şi-a reziliat în vara trecută contractul cu Dinamo, el evoluând la Sepsi sub formă de împrumut, şi-n august semna cu Viitorul un acord pe patru ani. Dar, nu a bifat niciun meci în Liga 1 sub comanda "Regelui" şi a dorit să plece.... citeste mai mult

