Cadouri, familie, brad, Mos Craciun, zapada, bucurie, caldura, spirit si speranta. Acestea par a fi laitmotivele tuturor melodiilor de Craciun, pe care le auzim si reauzim, invariabil, in aceasta perioada, an de an. Artistii romani nu se abat nici ei...

Antena 3, 24 Decembrie 2015