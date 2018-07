Vanzarile H&M in Romania au crescut de aproape trei ori in primul semestru fiscal incheiat la 31 mai, de la 103 milioane coroane suedeze (11,6 milioane euro) in urma cu un an la 288 milioane coroane (32,6 milioane euro). In trimestrul al doilea,...

Daily business, 21 Iunie 2012