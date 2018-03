Ultima persoană decedată este un bărbat de 66 de ani, din judeţul Satu Mare, confirmat cu virus gripal tip A, potrivit Agerpres.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, joi, că specialiştii nu consideră că ar fi vorba despre o epidemie de gripă. "Din păcate, aşa cum am mai afirmat, este trist când moare cineva şi am mai spus că nu Ministerul Sănătăţii declanşează epidemia, ci specialiştii. Specialiştii spun că nu este vorba despre o epidemie, ci o circulaţie mai intensă a virusului gripal. Dar e trist când se moare", a spus ministrul Sănătăţii.

