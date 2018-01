Numarul politelor de asigurare a locuintelor a crescut la sfarsitul anului 2017

La sfarsitul lunii decembrie 2017 erau active la nivel national 1.693.006 asigurari obligatorii de locuinte (polite PAD), conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID Romania), societatea privata care administreaza sistemul de asigurare obligatorie a locuintelor.

Numarul politelor este in crestere fata de luna noiembrie, cand erau active 1.681.595 polite, dar in usoara scadere fata de decembrie 2017 - 1.703.047 polite PAD.

Astfel, gradul de cuprindere in asigurare era de 18,96% la finalul anului trecut.

Din total, cele mai multe polite... citeste mai mult