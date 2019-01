Potrivit unui raport al Curții de Conturi, numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excludere socială reprezintă 22,5% (113 milioane de persoane) din totalul UE-28. Mai precis, o persoană din patru se află în una din cele trei forme de sărăcie sau excludere socială, adică: expusă riscului sărăciei relative (AROP- at risk of poverty); se confruntă cu privațiuni materiale severe (SMD – severe material deprivation); locuiește într-o gospodărie cu intensitatea foarte scăzută a muncii (VLWI – very low work intensity), se arată într-un raport al Curții de Conturi, scrie Cotidianul.ro.

