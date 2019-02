După ce ani de-a rândul numărul elevilor din judeţ a fost în descreştere continuă, iată că din fericire, acest trend s-a oprit pentru anul şcolar următor. De la inspectorul şcolar general Călin Durla, invitat la emisiunea „Audienţe în direct”,

am aflat că numărul elevilor preconizat pentru anul şcolar 2019 – 2020 este de 52.432, în timp ce în acest an (2018 – 2019) sunt 51.709 elevi. Aşadar, o creştere de 723 de elevi de la un an la altul.

În ce priveşte numărul de clase de a IX-a din judeţ, am aflat că în planul de şcolarizare pe 2019-2020 au fost aprobate 106 clase, din care 35 – filiera teoretică, 10 – vocaţională, 21 – tehnologică şi 40 –...