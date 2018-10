Valentin Ionescu

Numărul de asigurări obligatorii a crescut în primul semestru cu 1%, iar populaţia se bazează preponderent pe ajutor guvernamental pentru compensare a pierderilor, a declarat, marţi, Valentin Ionescu - director Direcţia Strategie şi Stabilitate Financiară din Autoritatea de Supraveghere Financiară, scrie Agerpres.

"Conform 'Atlas of the Human Planet 2017- Global Exposure to Natural Hazards', elaborat la nivelul Comisiei Europene, România face parte din primele 10 ţări din punct de vedere al suprafeţei construite expuse la cutremure, cu o suprafaţă construită expusă la risc de 92%. Totodată, conform datelor din studiul menţionat anterior, numărul... citeste mai mult