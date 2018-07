Agenţia Naţională de Transplant are 19 locuri vacante, a anunţat, luni, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, precizând că, momentan, instituţia are cinci angajaţi. Pintea a mai spus că în Agenţie este nevoie de o rectificare bugetară şi de transparenţă.

“În acest moment, organigrama are 19 posturi vacante. Personalul este oricum puţin. (…) Postul de director adjunct pe strategii şi marketing, un post de coordonator regional, mai multe posturi vacante sunt. (...) În urmă cu o săptămână am luat decizia de a schimba conducerea Agenţiei Naţionale de Transplant. Personal,... citeste mai mult

