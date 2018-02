Raportul arată o creştere uşoară a numărului de bilete vândute în Europa anul trecut. Pentru toate cele 36 de teritorii ale UNIC, creşterea a fost de 2,1%, numărul de bilete vândute depăşind 1,3 miliarde.

Box office-ul românesc a cunoscut o creştere de 14% faţă de anul 2016, iar numărul de bilete vândute, de 11,3%. Potrivit cifrelor provizorii, 14,5 milioane de bilete au fost vândute la cinematografele din România, cifră apropiată de cea înregistrată în Ungaria şi Austria.

Cele mai vizionate filme în ţară au fost „The Fate of the Furious”, „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, „Star Wars: The Last... citeste mai mult

