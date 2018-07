Numărul 1 mondial nu a putut face faţă şi la Wimbledon, după ce a câştigat primul titlu de Grand Slam, la Roland Garros. Simona a acuzat, după meci, oboseala fizică şi mentală acumulată de la începutul sezonului şi a recunoscut că se va bucura din plin de o vacanţă.

De asemenea, Halep şi-a fixat un nou obiectiv şi a pomenit despre US Open în discursul său: „Sunt obosită mental, pentru că am avut un an extrem de încărcat. Am câştigat un turneu de Grand Slam şi am jucat o altă finală, la Australian Open. Chiar dacă au trecut mai bine de 5 luni de atunci, toată presiunea e încă în... citeste mai mult

