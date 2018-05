Am văzut poze cu brăileni înghesuindu-se, de 1 Mai, în tabăra de la Lacu Sărat ca să facă grătar. Şi am auzit apoi voci critice care îi certau cumva pe acei brăileni că s-au năpustit (scuzaţi cuvântul!) ca vitele pentru un amărât de grătar. Că mai bine stai acasă decât să te duci să stai înghesuit ca să mănânci o frigăruie.

Da, acei brăileni au stat ca sardinele în tabăra de la Lacu Sărat. Dar întrebarea este alta: câte locuri de grătar a amenajat Primăria Brăila în ultimii 2 ani, de când domnul Marian Dragomir a fost ales cu 40% din voturi? Ok, există legea aia că nu ai voie... citeste mai mult