• interviu cu preşedintele CCIA Brăila, Ştefan Fusea



- Domnule preşedinte, ce mai face Camera de Comerţ Brăila? Nu ne-am mai întâlnit de anul trecut. Cum aţi încheiat anul 2017?

- Consider că 2017 a fost un an bun. Atât în ceea ce priveşte obiectivele propuse, pe care am reuşit să le îndeplinim, cât şi din punct de vedere financiar, având în vedere faptul că am închis anul cu rezultat pozitiv.

Am reuşit să organizăm principalele acţiuni planificate: Salonul Auto Pro, Târgul Naţional AgriCultura şi Topul firmelor... citeste mai mult