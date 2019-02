Mamele active, informate dar mai ales grăbite ştiu cum să câştige timp atunci când vine vorba de pregătirea mesei pentru bebeluşi.

Oana Portase a stat de vorbă cu Izabela Marinescu, autoarea cărţii ''Rețete aburite pentru mămici grăbite'.

''Este cărticica mea de suflet, este prima mea carte pe care iniţial nu mi-am propus să o public. La al doilea copil am mers mai bine cu diversificarea faţă de primul şi am zis că am ce să dau mai departe. Nu am ştiut sigur dacă să o public, dar o prietenă de a mea a insistat să avem şi părerea unui medic pediatru şi aşa a ajuns să fie văzută de un profesor universitar,... citeste mai mult

acum 28 min. in Life, Vizualizari: 13 , Sursa: Antena 3 in