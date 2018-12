Mai este puţin şi vine Moş Crăciun aşa că deja ne pregătim listele de cumpărături pentru cei dragi. De sub brad n-ar trebui să lipsească nici cărţile. Şi nu vorbim doar despre cărţi pentru cei mici, ci şi despre noutăţile lunii decembrie pentru toate vârstele. În caz că nu ştiţi exact ce cărţi să le puneţi sub brad celor dragi, Oana Portase a pregătit o listă.

''O să încep cu cei mici, pentru că ei sunt vedetele acestei luni. Pentru copii am pe listă cartea "Dorinţa de Crăciun". Ratonul Emil se bucură tare mult că vine Crăciunul. În acest an, el are o dorinţă... citeste mai mult