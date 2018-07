Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ieri, la Topliţa, că una dintre marile probleme pe care le are România este faptul că doar 35% din populaţia este racordată la reţeaua de gaz, chiar dacă ţara noastră dispune de zăcăminte însemnate, acuzând PSD că se face vinovat de această situaţie.

"E una din marile probleme pe care le are România şi care ne arată cum şi-a bătut joc PSD de cetăţenii români. România este, cred, ţara din UE care are cele mai mari zăcăminte de gaz natural. Cu toate astea, numai 35% din populaţia României este racordată la reţeaua de gaz. Vă dau... citeste mai mult

azi, 17:38 in Politica, Vizualizari: 43 , Sursa: Bursa in