Numai 0,13% desparte ROBOR la 3 luni de pragul de 3% ROBOR la trei luni, luat in calcul pentru creditele in lei cu dobanda variabila, a crescut, miercuri, la 2,87% pe an.

Indicele nu a mai atins o valoare mai mare, respectiv 2,89% pe an, de pe 14 octombrie 2014.



In acelasi timp, ROBOR 6 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor la creditele ipotecare, a crescut la 2,98%, de la 2,96%, marti.

De asemenea, ROBOR la noua luni, la care bancile se... citeste mai mult