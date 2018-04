Numãrul alocatiilor de stat creste anual cu 1.000 de beneficiari

În judetul Vaslui sunt in platã 96.845 beneficiari de alocatie de stat. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Plãti si Inspectie Socialã Vaslui, drepturile curente achitate pentru luna februarie 2018 se ridicã la suma de 9.398.452 lei. La sfarsitul aceleiasi luni, au fost suspendati de la platã 3.962 beneficiari de alocatie de stat. În ultimii ani, numãrul alocatiilor de stat care se plãtesc in judetul Vaslui a crescut semnificativ. Dacã in anul 2010 erau in platã 88.678 alocatii de stat, la sfarsitul anului 2016... citeste mai mult