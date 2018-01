Nuclearelectrica are un nou membru A fost ales un nou membru al Consiliului de Administratie in persoana domnului Sebastian Gabriel Tcaciuc, fiind reconfirmati urmatorii membri CA: Alexandru Sandulescu, Alexandru Alexe, Daniela Lulache, Ionel Bucur, Carmen Radu, Dan Popescu, informeaza Nuclearelectrica.

Decizia a fost luata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform punctului 3 de pe ordinea de zi. Candidatura domnului Sebastian Gabriel Tcaciuc a fost propusa de actionarul Fondul Proprietatea.



Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile... citeste mai mult