Nuclearelectrica a facut 20 de ani si 168.649.752 MWh Nuclearelectrica SA (SNN) sarbatoreste, astazi, 20 de ani de la infiintarea ca societate nationala, ca urmare a reorganizarii fostei societi de stat RENEL, la data de 2 iulie 1998.

Compania detine sucursalele CNE Cernavoda, operatorul centralei nuclearoelectrice; FCN Pitesti, fabrica de combustibil nuclear, si, din 2014, si filiala Energonuclear, compania de proiect pentru proiectul reactoarelor 3 si 4. Unitatea 1 a CNE Cernavoda a intrat in exploatare comerciala in anul 1996, iar Unitatea 2, in 2007.

Citeste si: Meciul puterii de cumparare,... citeste mai mult