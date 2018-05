Nuclearelectrica a atribuit un contract unei firme din București. Ce valoare are acesta (document)

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. a atribuit recent un contract de furnizare piese de schimb - Robinete de reținere cu clapă.

Potrivit licitatiapublica.ro, criteriu de atribuire a contractului l-a reprezentat prețul cel mai scăzut, iar societatea căreia i-a fost atribuit contractul este Avant Com SRL București.

Valoare estimată totală a contractului a fost de 98.734 lei fără TVA, iar cea finală a ajuns la 91.822 lei fără TVA.



Despre Avant Com S.R.L.



Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, interogat la data de 30 mai 2018, societatea a fost înființată în anul 1997 și are sediul social în Bucureşti Sectorul 4,... citeste mai mult