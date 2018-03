Nu trageti in miliardari! Acum mai bine de 50-60 de ani, cel mai bogat om de pe Terra era Jean Paul Getty, cu o avere estimata la 1,2 miliarde de dolari, care, actualizata, ar insemna vreo 10 miliarde de dolari.

De atunci si pana astazi, a aparut o intreaga populatie de miliardari in valute forte. Anul acesta, celebrul Top Forbes a contabilizat un numar record: 2.208 de miliardari, provenind din 72 de tari si teritorii, nou intrate fiind Ungaria si chiar Zimbabwe. Din total, 259 de persoane s-au calificat, in premiera, pentru statutul de detinator al unei averi de cel putin o mie de milioane de dolari. ... citeste mai mult